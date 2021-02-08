متى تحصل على نتائج عكسية من شرب القهوة

اعتاد العديد من الأشخاص أن يبدؤوا يومهم بشرب فنجان قهوة للشعور باليقظة، لكن لا يكتفي البعض بفنجان واحد فيشربون فنجانين أو أكثر وهذا له تأثير سلبي على فاعلية القهوة.

كشف موقع "لايف سترونغ" نقلا عن خبراء أسباب عدم فاعلية القهوة وما العمل حين تواجه هذه المشكلة.

ويؤثر الكافيين على مستقبلات الأدينوزين، الموجودة في بالدماغ والتي تسهم في الشعور بالنعاس، ويثبط الكافيين عمل تلك المستقبلات، مما يؤدي إلى اليقظة وزيادة مستويات الطاقة بالجسم عند تناوله.

لوكن عندما تتناول الكافيين عدة مرات في اليوم فإنه لا يتفاعل بشكل جيد مع مستقبلات الأدينوزين، وبالتالي تصبح آثار الكافيين قصيرة المدى حتى مع تناول كميات كبيرة منه وينقص فاعليته في تحسين الذاكرة والطاقة.

وينصح الخبراء بتعليق تناول الكافيين في حال توقف عن أداء عمله، فهذا يسمح لمستقبلات الأدينوزين أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية، ويجعل تحمل الجسم للكافيين أقل ما يزيد من تأثيره على الجسم.

وأوصت دراسات مختلفة بعدة نصائح:

1. راقب كميات الكافيين المتناول يوميًا، مع تقليل الكميات بشكل طفيف وتدريجي كل يوم.

2. تناول القهوة منزوعة الكافيين، أو بدائل الكافيين التي تعطي طاقة للجسم بشكل صحي.

3. في وقت لاحق من اليوم توقف عن تناول الكافيين، حتى يعتاد الجسم على كميات أقل من الكافيين وتنخفض فرص الإصابة بأعراض الانسحاب، التي تبدأ بعد 21 إلى 24 ساعة من التناول وتستمر من يومين إلى 9 أيام.

4. الاعتماد على نمط صحي وغذائي لزيادة مستويات الطاقة في الجسم، بديلاً عن الكافيين، مثل تناول أطعمة تحتوي على بروتين، استبدال القهوة بالعصائر الطازجة والسوائل لتنشيط الجسم.