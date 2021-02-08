الكشف عن سر صورة تجمع مادلين طبر وعزت العلايلي وأميتاب باتشان

نشرت الممثلة اللبنانية مادلين طبر، صورة تجمعها مع الممثل الراحل عزت العلايلي والممثل الهندي أميتاب باتشان، معربة عن حزنها الشديد لوفاة عزت العلايلي.

وتوفي العلايلي الجمعة الماضية، عن 86 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المحفورة في ذاكرة محبيه، منها أفلام "المواطن مصري" و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات" وآخر أفلامه "تراب الماس" من إنتاج عام 2018، ومسرحية "أهلا يا بكوات".

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ونشرت مادلين طبر صورة جمعتها باعزت العلايلي وأميتاب باتشان وكتبت معلقة عليها: "ما زلت أبكي أستاذ عزت العلايلي، سمعت اللقاء الإذاعي مع الإعلامي اللبناني روبير فرنجيه، عندما حيّاه وقال له، أستاذ عزت ابنة بلدي وبلدتي زغرتا بتحييك، رفيقتك في فيلم الطريق إلى إيلات، فأجابه الكبير عزت العلايلي: لا مادلين بنتنا احنا كمان؛ الموت موجع... يا ريتنا نستغل الفرص للقاء الأحبة أكتر وهم عايشين".

وبحسب موقع "في الفن" ترجع الصورة التي نشرتها طبر إلى نهاية الثمانينيات في روسيا، عند سفرها لاستلام جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "كفرون".

وتابع الموقع نقلا عن مادلين طبر في مداخلة هاتفيه سابقة مع برنامج "التاسعة" أنها كانت تتمنى الوقوف أمام عزت العلايلي لدرجة أنها لم تعر أميتاب باتشان الاهتمام الذي أولته للعلايلي، وبعد 10 سنوات شاركت في فيلم "الطريق إلى إيلات" معه وتحققت أمنيتها.