أول طلب من معز مسعود للفنانة حلا شيحة بعد زواجهما

وجه المنتج والداعية معز مسعود رسالة إلى زوجته الفنانة حلا شيحة بعد عقد قرانهما، مساء أمس الاثنين، طالبا منها أول طلب بعد الزواج.

ونشر معز مسعود، صورا جمعته بحلا شيحة عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب معلقا: "استمري في الضحك والإشراق يا حبيبتي".

View this post on Instagram A post shared by Moez Masoud (@moezmasoud)

وأتبع معز مسعود طلبه بالآية 74 من سورة "الفرقان" وكتب: "وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا".

View this post on Instagram A post shared by Moez Masoud (@moezmasoud)

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.