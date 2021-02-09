"رسالة مؤثرة" إلى حلا شيحة بعد زواجها من معز مسعود

تلقت الفنانة المصرية، حلا شيحة، رسالة مؤثرة، بعد عقد قرانها، مساء أمس الاثنين، على المنتج معز مسعود.

وجاءت الرسالة من شقيقتها الفنانة هنا شيحة، والتي شاركت متابعيها عدة صور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وقالت: "تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميله قلبا وقالبا، على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير".

وتابعت هنا: "بحبك قوي يا حلولا .. النهارده من أسعد أيام حياتي، لأني شيفاكي مبسوطة. يا رب دايما مبسوطه بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا".

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واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.