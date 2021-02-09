ممثل فرنسي من أصل عربي على قائمة جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما.. صور

تم إدراج الممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم في قائمة جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لعام 2021.

النجم البالغ من العمر 39 عاما ينافس في فئة الممثل الرائد عن دوره في السلسلة "الموريتاني" المقرر إطلاقها في 26 فبراير/ شباط الحالي، بحسب ما ذكر موقع "arabnews".

View this post on Instagram A post shared by Tahar Rahim (@taharrahimofficiel)

في الأسبوع الماضي فقط، تم ترشيح الممثل في فئة أفضل أداء في حفل توزيع جوائز "Golden Globes 2021" لنفس الدور.

View this post on Instagram A post shared by Tahar Rahim (@taharrahimofficiel)

يحكي الفيلم، الذي يشارك فيه الممثلون جودي فوستر وبنديكت كومبرباتش وشايلين وودلي، قصة محمدو ولد صلاحي، الذي يناضل من أجل الحرية بعد أن اعتقلته الحكومة الأمريكية وسجنته دون تهمة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

View this post on Instagram A post shared by Amir El-Masry امير المصري (@amirelmasry)

"الموريتاني" ليس الفيلم الوحيد الذي يتنافس في "BAFTAs" من بطولة ممثل عربي، حيث أدرج فيلم "Limbo" للمخرج البريطاني بن شاروك في جائزة أفضل فيلم بريطاني، ويعتبر الممثل المصري البريطاني أمير المصري نجمه، حيث يلعب دور طالب لجوء سوري يجد نفسه يعيش في جزيرة اسكتلندية صغيرة، منذ فترة طويلة.