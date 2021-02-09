بعد أزمة التصريحات.. صفاء سلطان توجه رسالة "للرجل الحقيقي" في حياتها

وجهت الفنانة الأردنية صفاء سلطان رسالة إلى "الرجل الحقيقي" في حياتها، وذلك في خضم أزمة تواجهها على خلفية تصريحات لها، اعتُبرت تأييدا لزواج القاصرات.

ونشرت صفاء سلطان مقطع فيديو بحسابها على "إنستغرام" معلقة بالقول: "شكراً بابا على هالفيديو يلي عبرتلي فيه عن كل شي جواتك بدك تقلي اياه بحبك كتير ياسندي وتاج راسي والرجل الحقيقي يلي بحياتي ربي مايحرمني منك ويديمك فوق راسي ومايحرمني رضاك انت وماما بحبكن أكتر من روحي".

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والأحد الماضي، تصدر اسم صفاء سلطان محرك بحث "غوغل"، بسبب تصريحات متلفزة مثيرة للجدل أدلت بها مؤخرا.

وكان أبرز ما جذب اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي لحديث صفاء سلطان مع برنامج "شو القصة"، المذاع على فضائية "لنا" اللبنانية تأييدها لزواج القاصرات.

وقالت الممثلة المولودة لأب أردني وأم سورية في البرنامج إنها ضد منظمات حقوق المرأة، كما أكدت أنها لا تجد أي مشكلة في زواج الفتيات تحت سن الـ18 عاما في حالة إذا كان لديهن رغبة في ذلك.

وتابعت أنه في حال اتخاذ الفتاة قرار الزواج في سن يجب على الأم أو الأب التأكد منها إذا كانت مستعدة لهذه الخطوة وتلك المسؤولية.

وجاءت تصريحات صفاء سلطان للبرنامج بعدما أوضحت أنها تزوجت 5 مرات، وكانت الأولى وهي في عمر 18 عاما.

إلا أن الفنانة الأردنية عادت أمس الإثنين، وصرحت لبرنامج "ET بالعربي" أن "الموضوع لا يستحق أن يأخذ كل هذه الضجة التي أثارها من اهتمام مواقع ومحطات عربية، لاسيما وأنه عند طرح السؤال عليها مع رابعة الزيات تحدثت عن تجربة شخصية لدى زواجها بعمر الـ 18 عاما، حيث لم يكن هناك وقتها قانون يعتبر أن من تتزوج تحت هذا العمر قاصرا".

وأضافت صفاء "لا أتكلم عن نفسي الآن بل على الكلمة التي فسرت بطريقة خاطئة وأنا لم أقل هذا الكلام أبداً وكلامي واضح، قلت أن كل بنت تحت الـ 18 في حال أحبت أن تتزوج فلم لا، وهنا يأتي دور الأم والأب أن يوعوا بنتهم ان كانت مؤهلة لتكون زوجة وربة منزل وأم".