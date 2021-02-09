صبي صغير يفاجئ والدته بصديقه الغزال

فاجأ صبي صغير، يبلغ من العمر أربع سنوات، والدته بغزال رضيع كان قد جلبه معه من الغابة وجاء به إليها ليعرفها عليه كصديق جديد له.

وصدمت "ستيفاني براون" عندما رأت ابنها "دومينيك" بصحبة غزال رضيع كان قد عثر عليه في الغابة القريبة من منتجع ماسانوتن في فيرجينيا حيث كانوا يقضون عطلتهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

وأسرعت الأم بالتقاط صورة سريعة لهذه اللحظة الغريبة وقامت بنشرها على الفسيبوك، وسرعان ما انتشرت عبر بقية الصفحات، وأعجب الناس بمدى الراحة التي بدت على العزال أثناء وقوفه بجانب صديقه الصغير دومينيك في تلك الصورة.

​وفي حديث الأم، أوضحت بأن العائلة كانت تحزم أمتعتها لمغادرة المنتجع بعد انتهاء عطلتها وتستعد للعودة إلى المنزل، في الوقت الذي جاء فيه دومنيك بصديقه.

والتقطت ستيفاني للاثنين الكثير من الصور التي بدا فيها الغزال سعيدا وغير خائف أبدا، وكذلك دومنيك.

وقالت ستيفاني أنه وبعد انتهاء جلسة التصوير التي قامت بها لدومنيك والغزال طلبت من ابنها أن يرافق صديقه إلى الغابة ثانية لكي تتمكن والدته من العثور عليه.

وأضافت بأن الغزال كان يبدو سعيدا مع دومنيك فقد كان نهارا جميلا لكليهما، إلا أنه من الضروري أن يعود لوالدته والغابة حيث يعيش أساسا.