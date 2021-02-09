تلقى جرعتي اللقاح... شاعر سعودي "يبدع" في إعلان إصابته بكورونا

كشف شاعر سعودي عن إصابته بكورونا بطريقة جديدة، وذلك بعد نحو شهر من تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس.

وبأربعة أبيات من الشعر العمودي الفصيح، أعلن الشاعر سعد عطية الغامدي عن إصابته بالفيروس.

وقال الغامدي في أبياته إن جرعتي اللقاح لم تحل دون إصابته رغم أنه أيضا ليس بكثير الاختلاط.

وأكد أن الحذر لا يمنع الإصابة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة أخذ الحيطة والعمل بالإجراءات الاحترازية، داعيا إلى عدم الجزع من الإصابة بكورونا.

أُصِبْتُ،بحمدِ اللهِ،والأمرُ أمرُهُ

له الحمد منا ما حيينا وشكرهُ



ولم تُغن عني الجرعتانِ ولم أكن

كثير اختلاطٍ يَتبعُ الوِرْدَ صدرُهُ



أخا حَذَرٍ في كل أمرٍ فإنْ أتى

لنا قَدَرٌ لا ينفع المرءَ حِذْرُهُ



خذوا حِذركم واستقبلوا الأمرَ بالرضى

ولا تجزعوا فالداءُ يمضي وضرُّهُ#سعد_عطية — د. سعد عطية الغامدي (@Saad_Alghamdi) February 9, 2021

وسأل أحد المتابعين الغامدي عن تاريخ تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا، فأجابه الأخير أن ذلك حدث في 13 يناير/كانون الثاني الماضي.

الله يسلمك يا دكتور .

كانت الجرعة الثانية في الثالث عشر من يناير .

وجزاك الله كل خير ، ولا أراك بأسا . — د. سعد عطية الغامدي (@Saad_Alghamdi) February 9, 2021

وفيما تمنى متابعوه له الشفاء العاجل، أعرب آخرون عن إعجابهم بأبيات الغامدي، معتبرين أنه أبدع في الوصف.