مسبار الأمل يؤجل صدور ألبوم المطربة الإماراتية أحلام

أجلت الفنانة الإمارتية أحلام إطلاق ألبومها الجديد "فدوة عيونك" والذي كان من المقرر إطلاقه أمس الاثنين.

وأعلنت الفنانة الإمارتية أن التأجيل جاء بسبب مسبار الأمل الإماراتي، الذي يصل اليوم الاثنين، إلى كوكب المريخ.

جمهوري العزيز بسبب هذا اليوم التاريخي العظيم لدولتي #الامارات وبطلب مني قررت تاجيل طرح البومي الى يوم الخميس بدل يوم الاثنين لاكون جزء ولو بسيط منه ولتغطيه هذا الحدث الذي كم اشعر انا بالفخر اني انتمي لهذا البلد العظيم #الامارات شاركونا الحمله #الامارات pic.twitter.com/pPC5j5SFJg — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 7, 2021

ونشرت أحلام عبر حسابها في موقع تويتر، أنها تؤجل صدور الألبوم حتى الخميس.

وأضافت أنها تشعر بالفخر كونها "تنتمي إلى هذا البلد العظيم".

ويعد الأمل أول مسبار عربي يستشكف الكواكب، وانطلق نحو الفضاء منذ 7 أشهر.

وتعمل الإمارات على تغطية الحدث في جميع وسائل الإعلام.

وألبوم أحلام الجديد يضم أغاني مثل "فدوة عيونك"، و"الله يرحمه"، و"تشرق الشمس وتغيب".