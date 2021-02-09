مصر... البرلمان يوافق على رفع سعر ملصق السيارات الإلكتروني إلى 300 جنيه سنويا

وافق البرلمان المصري على أن تكون رسوم الملصق الإلكتروني في السيارات حتى 300 جنيه.

وكان وكيل المجلس أحمد سعد الدين، قد اقترح أن يكون الرسم ما بين 57 جنيها وحتى 300 جنيه تدفع سنويا، حسب موقع "مصراوي" المحلي.

وهو الاقتراح الذي وافق عليه البرلمان بدل من اقتراح الحكومة بدفع 50 جنيها.

ويلزم النص الجديد من قانون المرور، وضع ملصق إلكتروني بصورة دائمة في السيارات، وبرسم سنوي، لا يقل عن 75 جنيها، ولا يزيد عن 300 جنيه.

لكن في حين وافق البرلمان على نص المادة، رفضها بعض النواب، باعتبار الحكومة قد قدمت في مقترحها أن يكون الرسم 50 جنيها وليس كما قرر البرلمان.

واستثنى نص المادة سيارات وزارت الداخلية والإنتاج الحربي والدفاع من القرار.