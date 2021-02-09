كوالا يتسبب بأزمة سير على أحد الطرق السريعة في أستراليا... صور

عبر حيوان كوالا الطريق الجنوبي الشرقي، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في أستراليا، متسببا بأزمة مرورية كبيرة.

وذكرت الصحيفة أن هذا الكوالا قد تسبب في تحطم أكثر من ست سيارات على الطريق السريع، وأوقف حركة المرور فيها، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

واندفع سائقو السيارات لإنقاذ الكوالا الصغير من بين هذه الكومة، وقالت السائقة "ناديا توجويل" أنها شاهدت الكوالا الصغير يتحرك بسرعة بين المركبات على الطريق السريع، وأضافت أنها قد رأت سيدة تجري خلفه ببطانية محاولة الإمساك به.

'Lucky' koala rescued from SA freeway amid traffic chaos https://t.co/PcNlK9ycLH — ABC Adelaide (@abcadelaide) February 8, 2021

​ومن ثم تمكنت هذه المرأة من الإمساك به وقامت بوضعه في سيارة توجويل ليرتاح فيها، وقد أظهرت الصور أن الكوالا كان يجلس في السيارة خلف المقود وهو في انتظاره لرجال الإنقاذ.

وأضافت توجويل: "لقد كان الكوالا هادئا تماما في السيارة ولم يسبب أي مشكلة أو الضرر لأي أحد".

وبعد وصول فريق الإنقاذ، تم أخذ الكوالا إلى البرية حيث أطلق سراحه هناك بعيدا عن الطريق السريع، وهو في حالة جيدة تماما.