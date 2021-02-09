العاصمة اليمنية صنعاء تشهد ظاهرة جوية نادرة... فيدو

شهدت مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، ظاهرة جوية نادرة، سارع كثيرون إلى ثوثيقها.

القاهرة- سبوتنيك. وغطت الثلوج قمة جبل النبي شعيب، الذي يعد أعلى قمة في الجزيرة العربية، بارتفاع يبلغ نحو 3666 متراً.

وقال عدد من سكان منطقة النبي شعيب في مديرية بني مَطر غربي صنعاء لوكالة سبوتنيك، إن زراعاتهم تضررت بفعل نزول الثلوج لأول مرة على قرى المنطقة.

وسبق أن استغلت الحكومة غير المعترف بها دوليا، التابعة لجماعة "أنصار الله"، القمة الجبلية الشاهقة في حماية أجواء البلاد من الأهداف الجوية المعادية.

ونصبت الحكومة فوق القمة رادارات، لكنها تعرضت لاحقا لقصف من طيران التحالف العربي في أولى أيام عملياته العسكرية التي انطلقت في 26 آذار/مارس 2015.

وسبق نزول الثلوج على صنعاء، تساقطها على مديريتي مجز وقطابِر في محافظة صعدة الحدودية شمال غربي البلاد.