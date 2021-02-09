ظاهرة مناخية فريدة... جبال الألب تصبغ باللون البرتقالي بسبب رمال الصحراء الكبرى... صور

اجتاحت عاصفة رملية قادمة من الصحراء الكبرى منتجعات التزلج على الجليد في جبال الألب، لتصبغ الثلوج البيضاء باللون المشمشي.

كما وغطت رمال الصحراء مسارات التزلج في منتجعات التزلج الريفية في سويسرا، وحولت سماء البلاد إلى اللون الأصفر أو البرتقالي.

وعلى الرغم من الحالة المناخية السائدة، شوهد المتزلجون ينطلقون إلى المنحدرات.

وفي هذه الأثناء، شوهد المتزلجون في جبال البرانس وهم يتزلجون على طبقة برتقالية من رمال الصحراء كانت تغطي طبقة الجليد في المنطقة.

كما تحول لون وادي شامونيكس مونت بلانك الى اللون البرتقالي، حيث كان الهواء محملا بغبار الرمال من الصحراء الكبرى، بحسب ما نقل موقع "الديلي ميل".

ويعود سبب اللون البرتقالي الذي غطى سماء أنحاء واسعة من أوروبا، نتيجة للرياح القوية في أفريقيا، مما تسبب في انتقال الرمال إلى أوروبا قبل أن تستقر على الجليد في السلاسل الجبلية.

وشملت الرمال جبال الألب الغربية في إيطاليا بالقرب من الحدود الفرنسية، حيث كان المشهد أشبه بصورة لكوكب المريخ، كما شمل جزر البليار وسردينيا إلى جانب جبال البرانس وسويسرا، والساحل الآزوري الفرنسي ومدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس وصولا إلى مدينة شتوتغارت الألمانية ومناطق أخرى.