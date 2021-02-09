أبرزها ضعف الذاكرة... مخاطر الإفراط في تناول الثوم

في الوقت الذي ينصح فيه خبراء بتناول الثوم لكثرة فوائده الغذائية، حذرت دراسة جديدة من الإفراط في تناوله.

وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، فإن الدراسة تظهر أن الإفراط في تناول الثوم خلال فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية.

وذكرت الدراسة أن الإفراط في الثوم يمثل خطرا خاصا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون، حيث قد يسبب ضبابية الرؤية وعدم وضوحها.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الإكثار من تناوله، قد يسبب طنينا في الأذن وجفاف الفم والشعور بثقل الرأس وضعف الذاكرة وفقدانها.

ونقل الموقع عن الطبيبة المختصة في شؤون التغذية إينا زيكينا، أن الثوم على الرغم من فوائده الصحية العديدة، إلا أنه يعد مادة غذائية شديدة الشراسة بالنسبة للإنسان.

واعتبرت أن خير الأمور هو الاعتدال حتى في تناول الثوم.

وينصح خبراء في مجال الصحة بتناول الثوم لكثرة فوائده، خاصة عند تناوله في ساعات الصباح الأولى.

ويعمل الثوم على تعزيز جهاز المناعة، وخفض ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب، وتخلص الجسم من السموم، بحسب الخبراء.