الأرصاد المصرية تحدد موعد انتهاء فصل الشتاء

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن فصل الشتاء لم ينته بعد، مؤكدين أن أجواءه من المتوقع أن تستمر إلى أكثر من شهر آخر.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany هيئة الأرصاد المصرية تحذر المواطنين "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن توقعات خبراء الأرصاد الجوية المصرية تشير إلى أن فصل الشتاء ينتهي في 20 مارس/ آذار المقبل.

ولفت إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 فبراير/ شباط الجاري، مشيرة إلى أن خبراء الأرصاد أوضحوا أنه الطقس سيكون دافئ شمالا مائل للحرارة جنوبا في وقت النهار، بينما يكون بارد ليلا.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجة بحلول يوم الجمعة المقبل ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن "السبب في ارتفاع درجات الحرارة هو حدوث تقلبات جوية خلال فصل الشتاء.