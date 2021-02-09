بمشاركة فريق طبي متخصص… حورية فرغلي تجري عملية جراحية في أمريكا

خضعت الفنانة المصرية حورية فرغلي، للعملية الجراحية الأولى لتجميل أنفها، بعد تأجيلها منذ الخميس الماضي، لظروف صحية، واستمرت لساعات وتم خلالها استئصال خلايات من فروة الرأس.

ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن حورية فرغلي سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسبوعين للخضوع لعملية تجميل في أنفها، يجريها فريق طبي متخصص بولاية شيكاغو الأمريكية.

وتابع الموقع المصري: "خضعت لجراحة استغرقت 10 ساعات بدأت فجر اليوم وانتهت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وقام الفريق الطبي خلال العملية الدقيقة باستئصال جزء من عظام القفص الصدري، إضافة إلى استئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف".

وقال الموقع إن "الفريق الطبي سيضع حورية فرغلي تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، إضافة إلى خضوعها لجلسات أوكسجين بمنطقة الوجه لتنشيط الخلايا التي تم زراعتها في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تخضع حورية فرغلي للعملية الثانية بعد 20 يوما.

ولفت الموقع إلى أن العملية الثانية هي عملية تكميلية سيتم خلالها ترميم بعض الخلايا الجلدية التي لم تتأقلم مع عملية الزراعة الأولى.

يذكر أن حورية فرغلي خضعت لعملية جراحية مشابهة في مصر منذ ما يقرب من 4 سنوات لترميم الأنف، لكنها تعرضت لمضاعفات صحية نتج عنها فقدان حاسة الشم.