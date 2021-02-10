"أنا لست قطة".. محام يتعرض لموقف محرج بسبب "فلتر" على تطبيق "زووم".. فيديو

انتشر استخدام تطبيق "زووم"، للتواصل بمكالمات الفيديو، في كثير من دول العالم منذ بدء إجراءات التباعد الاجتماعي وتطبيق إجراء العمل عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لمواقف محرجة ومضحكة مع انتشار استخدام تطبيق "زووم" ومؤتمرات الفيديو، ومن بينها ما حدث لأحد المحامين الأمريكيين خلال محاكمة عن بعد.

ويبدو أن المحامي لم يدرك في البداية أن أحد أفراد عائلته، على الأرجح استخدم التطبيق قبله وغير صورة المستخدم فيه إلى قطة حولاء مضحكة، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.

فقد ظهر المحام أمام قاض في قضية محكمة عن بعد على الشاشة كقطة، بعد أن فشل في إدراك أن فلتر القطط مفعل على كاميرا التطبيق، الذي يظهر قطة بدلا من الشخص.

بدأ المحامي رود بونتون جلسة الاستماع الافتراضية أمام القاضي روي فيرغسون دون أدنى فكرة عن أن شخصيته التي تظهر على الشاشة كانت قطة صغيرة بيضاء وحولاء.

ودخل المشاركون بالاجتماع في نوبة من الضحك عندما قال المحامي: "هل تسمعني؟ أنا هنا على المباشر. أنا لست قطة".