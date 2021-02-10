"مش داعية إسلامي"... ماذا قال والد حلا شيحة عن زواجها من معز مسعود

علق أحمد شيحة والد الممثلة المصرية حلا شيحة على زواج ابنته من الباحث في الشؤون الإسلامية معز مسعود.

وقال شيحة في تصريحات لموقع "هن" الفني، إن هناك "كتائب متخصصة في شتيمة الفنانات باستمرار على السوشيال ميديا".

ومعز مسعود واحد ممن أطلق عليهم في مصر مصطلح "الدعاة الجدد"، ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية عن الدين الإسلامي، وفي نوفمبر 2011، اعتبرت مجلة "الايكونومست" مسعود أحد أكثر خمسة دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي.

وأضاف ردا على هجوم البعض على زواج ابنته من معز مسعود: "هو مش داعية إسلامي زي ما بيتكتب عنه، هو باحث إسلامي ومنتج وعازف وملحن وفنان كمان".

ووصف أحمد شيحة زوج ابنته بأنه "راجل محترم وطيب وخلوق وصبور وخجول جدا وعنده حياء وبيتكسف".

وتابع: "تلك الصفات تسببت في حب حلا له، وتقارب شخصيتها، لأنها تتمتع بالطيبة والنقاء والبراءة".

ورد والد حلا على ما يتردد حول اشتراط معز مسعود على حلا الالتزام بأزياء محتشمة أو ارتداء الحجاب، وقال: "ده كلام غير صحيح، معز مدخلش في الموضوع ده، ولا جاب سيرة الحجاب، ولا فرض عليها زي معين".

وتزوج معز مسعود 4 مرات، الأولى في العام 2003، عندما تزوج ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى سارة.

وفي العام 2017 تزوج من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاما، واستمر الزواج 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما، ثم تزوج عام 2018 من الفنانة شيري عادل، وفي 2021 تزوج حلا شيحة.