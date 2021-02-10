مشروع شراكة..."تويوتا" تستعد لإنتاج سيارات أجرة ذاتية القيادة

أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية للسيارات عن تعاونها مع شركة "أورورا" ومورد قطع غيار السيارات "دينسو" لتطوير أسطول من سيارات أجرة ذاتية القيادة.

ووفقا لموقع "ذا فيراج"، فإنه بموجب هذه الصفقة، تخطط الشركات الثلاث لتطوير واختبار مركبات دون سائق ومجهزة بأجهزة وبرامج القيادة الذاتية من أورورا، بدءا من شاحنة"تويوتا يانا" "Toyota Sienna".

كما أكد الموقع أنه بحلول نهاية عام 2021، يُتوقع الانتهاء من التصميم والبدء باختبار أسطول أولي من سيارة "سيينا" على الطريق.

وفقا لـ"أورورا"، فإنه بمجرد الانتهاء من الاختبار، ستبدأ الشركات في مرحلة الإنتاج الضخم من المركبات الذاتية القيادة لتكون جاهزة للركاب على نطاق واسع، كما يمكن نشرها في وقت ما بعد ذلك في أسطول سيارات "أوبر" وغيرها من الشركات.

وتعد هذه الصفقة دفعة كبيرة لشركة أورورا، الناشئة التي أسسها كريس أورمسون، كبير المهندسين السابقين لمشروع السيارات الذاتية القيادة في "غوغل".

أما "دينسو" التي انفصلت عن شركة تويوتا في منتصف القرن العشرين، فهي واحدة من أكبر موردي السيارات في العالم.