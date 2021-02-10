سيارة تتوقف فوق أم وطفلها وإنقاذهما في 20 ثانية… فيديو

شهدت إحدى الطرق الصينية حادث سير من نوع خاص أبطاله أم وطفلها، الذين سقطوا تحت سيارة وتمكن المارة من إنقاذهما في نحو 20 ثانية بأعجوبة.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الأم وطفلها كانا يعبران أحد الشوارع عندما أسقطتهما إحدى السيارات تحتها دون أن تدهسهما.

Trapped under a car, a mother and her son were saved by a group of passers-by who lifted the vehicle. pic.twitter.com/x1tB9e044P — SCMP News (@SCMPNews) February 10, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن السيارة توقفت وأصبحت الأم وطفلها عالقين تحت السيارة في وضع يمكن أن يقتلهما إذا تم تحريك السيارة، وهو ما دعا المارة للإسراع في رفع السيارة لإنقاذهما.

وذكرت الصحيفة أن المارة الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد تمكنوا من رفع السيارة وإخراج الأم وطفلها خلال 20 ثانية، مشيرة إلى أن الطفل لم يصب بأضرار كبيرة بينما تعرضت الأم لبعض الكسور.