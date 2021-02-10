صحيفة: سيرجيو راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن "قائد ريال مدريد سيرجيو راموس أبلغ النادي الملكي بقراره النهائي بشأن تجديد عقده مع الريال، وذلك بعد مواسم حافلة مع الفريق".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أخبر إدارة ناديه برفضه تجديد العقد، وأن مستقبله سيكون في فريق آخر خلال الموسم القادم"، موضحة أن "ريال مدريد لا توجد لديه أي نية لتقديم عرض جديد لتغيير قرار راموس، وستشهد الفترة المقبلة مغادرة قائد الميرنجي، لقلعة "سنتياغو برنابيو" التي أقام فيها منذ عام 2005.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ، هو الأقرب لتعويض رحيل راموس الوشيك عن الفريق الأبيض".

🚨🚨🚨 Sergio Ramos no acepta la oferta de renovación del Real Madrid e incluso le ha comunicado al club que su futuro está “en un club europeo” que puede satisfacer sus pretensiones de contratohttps://t.co/poY7FqGuPR — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 9, 2021

​وعرض ريال مدريد سابقا على راموس تمديد عقده لعام آخر براتب أقل من الذي يتقاضاه الآن بنسبة 10%، لكن مدافع الملكي البالغ 34 عاما لم يوافق، بل طالب بتجديد عقده لموسمين، مع تحسين راتبه الحالي، أو تركه كما هو دون تخفيض.

وسينضم سيرجيو راموس، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده هو الآخر مع ناديه بنهاية هذا الموسم، وتلوح أمامه وجهتان إحداهما باريس سان جيرمان، وأخرى في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.