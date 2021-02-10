"كلوب هاوس"... تطبيق "مكالمات الفيديو" يصل إلى مليوني مستخدم

كثر الحديث في الأيام الأخيرة، عن شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة "كلوب هاوس"، فماذا تعرف عنها؟

يمكنك الوصول إلى الشبكة هناك عن طريق الدعوة، ويتم الاتصال في المحادثات الصوتية.

كيف بدأ كل شيء؟

ظهر مشروع النادي في مارس/أذار 2020، والذي تم إنشاؤه من قبل خريجي ستانفورد بول دافيسون وروين سيث، الذين عملوا سابقًا في Google وPinterest وشركات أخرى.

خلال العام، عرف القليل من الناس عن الشبكة الاجتماعية، واختصر استخدامها على الأشخاص المستنيرين كبديل لـ "زووم" و"تيم" أثناء العمل عن بُعد.

وبحلول مايو 2020، تحدث 1.5 ألف شخص فقط عبر شبكة "كلوب هاوس".

ووفقا لموقع "سي ان بي سي" الأمريكي، فإن الممثل جاريد ليتو ومغني الراب إم سي هامر والكوميدي كيفن هارت كانوا من أوائل المشاهير، الذين سجلوا أسماءهم على الشبكة الاجتماعية المغلقة.

وبعدما استثمر اثنان من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة 16.6 مليون دولار في الشركة الناشئة، بلغت قيمة النادي 100 مليون دولار.

اكتسب النادي الشهرة بعد وصول إيلون ماسك في نهاية شهر كانون الثاني (يناير)، وغرد رجل الأعمال: "في النادي اليوم الساعة 10 مساءً في لوس أنجلوس".

في نفس اليوم، تحدث مع المؤسس المشارك لمنصة الاستثمار Robinhood، فلاد تينيف، وتحدث عن شركته Neuralink، التي زرعت شريحة في دماغ قرد للمشاركة في ألعاب الفيديو بقوة الفكر.

بفضل إيلون ماسك، بحلول 1 فبراير، كان للنادي بالفعل مليونا مستخدم. وهذا على الرغم من حقيقة أن التسجيل هناك لا يزال يتطلب دعوة، والشبكة الاجتماعية متاحة فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS. وبعدها ارتفعت قيمة النادي إلى مليار دولار.

الشبكة الاجتماعية الصوتية

من الغريب أن الرسائل الصوتية، التي يتم التعامل معها بابتسامة في الدردشات العادية، احتلت مكانة منفصلة تكتسب شعبية. فشبكة "كلوب هاوس" ليست مؤتمر فيديو مثل "زووم" أو "تيليغرام"، (لا توجد رسائل نصية على الإطلاق).

من حيث التنسيق، فإن شبكة التواصل الاجتماعي تشبه البث الصوتي التفاعلي، حيث يمكنك الدردشة مباشرة مع المتحدث، إذا أعطيت الكلمة. كما أنه يذكرنا إلى حد ما بالبث الإذاعي مع مكالمات من المستمعين.

الفرصة الثانية هي الاجتماعات الصيفية، واجتماعات التخطيط، وجلسات العصف الذهني، واجتماعات أولياء الأمور، حيث لا يكون الحضور الشخصي إجباريا.

يتكون "كلوب هاوس"من أندية ذات اهتمام، تذكرنا بالمجموعات الموجودة على "فيسبوك" أو "فكوناكتي". يمكن أن تكون هذه الأندية مفتوحة أو مغلقة وأعضاؤها أعضاء دائمون أو مشتركون (متابعون).

يتم عرض الأحداث مع الأشخاص والنوادي التي اشترك فيها المستخدم في تقويم الأحداث الخاصة به. يمكن للتطبيق أيضًا إرسال إشعارات عنها.