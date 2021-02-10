بعد "شاهد ما شفش حاجة"... ممثلة صينية تفاجئ عادل أمام بـ"مدرسة المشاغبين"

كشفت الممثلة الصينية تشاو ناو، أو آسيا، عن نيتها تقليد الفنان المصري عادل إمام مرة أخرى بعد تحقيق فيديو تقليدها له في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال أيام قليلة.

وأكدت، تشاو ناو، في مقابلة، مع برنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة CBC، أن هذه المرة ستكون في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وقالت: "في البداية لم أكن أفهم بشكل جيد اللهجة المصرية وأسلوب حديث عادل إمام، وشرح لي صديقي قواعد اللهجة المصرية وأسلوب الحديث، عندما أشاهد هذه اللقطة مرة أخرى أشعر بأن أستاذ عادل إمام عظيم".

وأوضحت، أن "تصوير الفيديو تطلب منها تقليد شخصيتين، شخصية عادل إمام مرة، بحيث تتخيل وجود حاجب المحكمة "برعي" (الفنان سامي جوهر) أمامها، ثم تقوم بعد ذلك بتغيير الملابس والمكياج لتقليد شخصية "برعي" بنفس الطريقة.

وعن عادل إمام، قالت آسيا: "أعتقد أنه عظيم لأنه يكرس حياته بطولها لتقديم الكثير من الأعمال التي تجلب لنا الفرحة والأمل"، مؤكدة أنها تريد أن تقوم بتقليد قطعة كلاسيكية من مدرسة المشاغبين".

وكان الفنان المصري، عادل إمام، احتل محرك البحث الشهير "غوغل" خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو قصير لفتاة صينية تحاول تجسيد دور الفنان المصري في مسرحية "شاهد مشافش حاجة".