"واتسآب" يطور ميزة جديدة ليلغي مشكلة عانى منها لفترة طويلة

المشكلة تتعلق باستخدام التطبيق على أكثر من جهاز في وقت واحد.

وبحسب ما نقل موقع WABetaInfo، فإن القائمين على التطبيق قد توصلوا لحل لهذه المشكلة، وفي الإصدار التجريبي الجديد من برنامج 2.21.30 ، تم الاهتمام بهذه المشكلة كتسجيل الخروج من الحساب على الجهاز المتصل بحساب "واتسآب"

فحاليا يمكن الخروج منه فقط عن طريق إزالة التطبيق من الأداة الذكية ثم تثبيته ببيانات جديدة. لا يختبر "واتسآب" دعم التشغيل المتزامن للتطبيق على أجهزة متعددة فحسب، بل يختبر أيضا عميل ويب متكامل لا يحتاج إلى اتصال بالهاتف الذكي.

الآن تم ربط التطبيق بجهاز معين ورقم هاتف، وأثناء وجود الميزة في الاختبار التجريبي المبكر، ستتلقى الإصدارات المستقرة من"واتسآب" دعمًا لعدة أجهزة في وقت لاحق، هذا ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لتفعيل الخاصية الجديدة.