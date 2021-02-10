"أودي" تطلق سيارتها الكهربائية رسميا بقوة 598 حصانا... صور وفيديو

أزاحت" أودي" الستار عن سيارتها "إي ترون جي تي" الكهربائية الجديدة بأربعة أبواب وتصميم خارجي رشيق مشابه للكوبيه.

شركة "أودي" وعبر حسابها على "تويتر"، نشرت صورا للسيارة الجديدة التي ستتوفر بعدة فئات ومستويات مختلفة من الأداء لمنافسة تيسلا موديل S وبورش تايكان.

التصميم الخارجي للسيارة فريد من نوعه، بعجلات كبيرة ورفارف خلفية عضلية بارزة، مع الاهتمام بالجوانب الديناميكية لخفض معامل السحب إلى 0.24 فقط بفضل استخدام ستائر هوائية لتوجيه الهواء حول العجلات الأمامية.

جميع فئات "إي ترون جي تي" ستتوفر بمحركين كهربائيين بقوة تبدأ من 476 حصانا وعزم 630 نيوتن متر للفئة الأساسية، وترتفع القوة إلى 598 حصانا وعزم الدوران إلى 830 نيوتن متر لفئة RS الأعلى في المجال.

وستصل السيارة الفاخرة للوكالات العالمية في الصيف بسعر أمريكي يبدأ من 99 ألف دولار للفئة الوسطية و140 ألف دولار لفئة RS.