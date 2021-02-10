"أودي" تطلق سيارتها الكهربائية رسميا بقوة 598 حصانا... صور وفيديو

شركة "أودي" وعبر حسابها على "تويتر"، نشرت صورا للسيارة الجديدة التي ستتوفر بعدة فئات ومستويات مختلفة من الأداء لمنافسة تيسلا موديل S وبورش تايكان.
The unveiling of an icon. Meet the Audi RS e-tron GT.— Audi (@AudiOfficial) February 9, 2021
Discover more at https://t.co/PS4RNv0kmG #Audi #etronGT #FutureIsAnAttitude pic.twitter.com/hk5ahA81xa
التصميم الخارجي للسيارة فريد من نوعه، بعجلات كبيرة ورفارف خلفية عضلية بارزة، مع الاهتمام بالجوانب الديناميكية لخفض معامل السحب إلى 0.24 فقط بفضل استخدام ستائر هوائية لتوجيه الهواء حول العجلات الأمامية.
No longer just an idea. A new reality. Meet the Audi RS e-tron GT.— Audi (@AudiOfficial) February 9, 2021
Discover more at https://t.co/YEqW6ng6Ol#Audi #etronGT #FutureIsAnAttitude pic.twitter.com/Rgo3Mb585l
جميع فئات "إي ترون جي تي" ستتوفر بمحركين كهربائيين بقوة تبدأ من 476 حصانا وعزم 630 نيوتن متر للفئة الأساسية، وترتفع القوة إلى 598 حصانا وعزم الدوران إلى 830 نيوتن متر لفئة RS الأعلى في المجال.
وستصل السيارة الفاخرة للوكالات العالمية في الصيف بسعر أمريكي يبدأ من 99 ألف دولار للفئة الوسطية و140 ألف دولار لفئة RS.
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