أكل قطعة اللحم بشراهة... ماكغريغور بضيافة الشيف نصرت.. فيديو

بعد هزيمته في الجولة الثانية بالضربة القاضية على يد داستن بورييه، الشهر الماضي، لا يبدو أن ماكغريغور يشعر بأي آثار سيئة، فقد تناول شريحة اللحم من الشيف نصرت بكل شهية.