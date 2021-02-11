"حياتي توقفت عندما تلقيت هذا الخبر"... إليسا تكشف أمورا خاصة للمرة الأولى

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، أمس الأربعاء، أولى حلقات "بودكاست إليسا"، عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وذلك بعدما قررت العودة إلى جمهورها من خلاله، بعد حذف المحتوى الغنائي الخاص بها من عليه قبل حوالي عامين من قبل شركة روتانا.

وتحدثت إليسا، خلال الحلقة الأولى، عن الصفات المرتبطة بشخصيتها كالجرأة والإحساس والذكاء والصدق وغيرها، فعادت بالذاكرة إلى أحداث وتجارب مرت في حياتها، ونمت تلك الصفات في شخصيتها من أيام المدرسة الداخلية إلى العلاقة المميزة بوالديها، مرورا بتحديات البداية الفنية وصولا إلى تجربة المرض.

وقالت إن "على الإنسان الاستفادة من تجاربه بهدف تعزيز شخصيته، فضلا عن انتقاد ذاته ما يساعده على التطور، فلا يجب الاستسلام بل مواجهة كل الصعاب بخاصة أن الحياة قصيرة، لا بد من تطوير الذات والاستفادة من كل طاقاته الجسدية، النفسية والعقلية فيكون الإنسان فاعلا في المجتمع".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "اشتغلت على نفسي كثيرا، طبعا كان لدي الذكاء الموسيقي والفني، في حين أنني عملت جاهدة على تطوير ذكائي الاجتماعي والعاطفي، من خلال انتقاد الذات، لتفعيل أنواع كثيرة من الذكاء، فضلا عن أنه كان لدي حب الاطلاع وتثقيف الذات".

📣 انطلق #بودكاست_إليسا حصريًا على #أنغامي بالحلقة الأولى بعنوان #هيدي_أنا اشارك معكم تجارب مررت بها وجعلت مني ما أنا عليه اليوم 🌟 اكتشفوا الإنسانة خلف الفنانة ضمن #ElissaThePodcas

من خلال الرابط https://t.co/xJq8Uraj5J pic.twitter.com/dGZj7GNwzM — Elissa (@elissakh) February 10, 2021

كما أكدت إليسا أنها "لم تكتشف امتلاكها لصفة المحارب إلا بعد مرورها بتجربة المرض، معلقة بالقول: "عندما عرفت بمرضي شعرت أن الحياة قد انتهت. إلا أنني استدركت حقيقة الأمر واستجمعت كل طاقاتي وقررت الاستمرار في نشاطاتي الفنية ومحاربة هذا المرض الذي يزول من خلال التحلي بروح معنوية عالية. خرجت من هذه التجربة من دون أي أثار نفسية. ولا بد من التذكر دائما أن الله لا يحملك أمرا لا تستطيع تجاوزه".

وتابعت إليسا حديثها بالتأكيد على أنها من أكثر الفنانات اللواتي تعرضن للهجوم والانتقاد في حياتهن، وكانت في كل مرة تشعر بالحزن من حدة الهجوم الذي تواجهه برباطة جأش بخاصة أنها كانت تلجأ لوالدها الذي كان يخفف عنها كثيرا.

ولفتت إلى أنها اعتادت أن تكون قوية، فتقنع نفسها أنها تقوم بالعمل إرضاء لشخصها وليس لغيرها من الأشخاص، معتبرة أنها "فنانة تعرف حدود جرأتها، متطرقة إلى فيديو كليب "بدي دوب" الذي كان يحتوي على الجرأة التي لم يكن المجتمع جاهزا لتقبلها، ولو كان هدفها التفكير في ردة فعل الناس وكمية الانتقاد التي ستتعرض لها لم تكن لتخطو هذه الخطوة".

وكانت الفنانة اللبنانية، إليسا، فاجأت جمهورها، وقررت عودة نشاطها على تطبيق "أنغامي"، بصورة جديدة، حيث ستطلق بودكاست خاصا بها عبر التطبيق. وقالت إنها ستتناول، في البودكاست، مسيرتها الفنية، والتحديات والصعوبات التي واجهتها خلال صعودها سلّم النجومية، بالإضافة إلى كشفها أمورا لم تكشفها من قبل.