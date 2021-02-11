"لو سجدت مناخيري هتقع"... فنانة مصرية تعلن إصابتها بنفس مرض حورية فرغلي

خرجت الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد، بمفاجأة من العيار الثقيل، عن تعرضها لنفس المرض الذي تعاني منه الفنانة حورية فرغلي، وتخضع إلي عملية جراحية داخل ولاية شيكاغو الأمريكية لعلاجه.

وأوضحت ريهام سعيد، من خلال برنامجها "صبايا الخير"، أن "الفنانة حورية فرغلي تستحق الدعاء"، مستكملة: "أنا كنت أعاني من نفس المرض الذي تعانيه الفنانة حورية فرغلي، وكان من المفترض إني أنا أعمل نفس العملية دي، والفرق بيني وبين حورية، إن الدكتور قالي لازم تشيلي لمدة 6 شهور أنفك، أو هنفضي أذنك ونضغ غضاريف ونشوفها هتثبت ولا لا، والحمد لله الغضاريف ثبتت في أنفي".

وأضافت: "أنا مقدرش أسجد أثناء الصلاة لأن غضاريف مناخيري غير ثابته، ومن أجل إجراء عملية كاملة للمناخير لابد من الاستئصال من الرئة ودي عملية صعبة وتكاليفها باهظة الثمن ولايجريها غير دكتور واحد في الولايات المتحدة، ادعوا للفنانة حورية فرغلي من القلب"، معقبة: "أنا بقول ده عشان الناس الظالمة اللي بتقول انها عملية تجميل".

وخضعت الفنانة المصرية حورية فرغلي، مساء الثلاثاء الماضي، للعملية الجراحية الأولى لتجميل أنفها، بعد تأجيلها منذ الخميس الماضي، لظروف صحية، واستمرت لعشر ساعات وتم خلالها استئصال جزء من عظام القفص الصدري، إضافة إلى استئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف.