ضجة في السعودية بعد تغريدة علا الفارس عن لجين الهذلول

أثارت تغريدة أطلقتها الإعلامية الأردنية، علا الفارس، ضجة عارمة في المملكة العربية السعودية، بعد تغريدتها بشأن الناشطة السعودية، لجين الهذلول.

ونشرت علا الفارس تغريدة علقت فيها على الظهور الأول للناشطة السعودية، لجين الهذلول، بعد خروجها من السجن.

وقالت علا الفارس في تغريدتها: "ما شاب رأسها من سنين تتابعت عليها، ولكن شيبتها الوقائع".

وهاجم عدد كبير من النشطاء السعوديين تغريدة الإعلامية الأردنية، ووصفوها بأنها تدخل في الشأن الداخلي السعودي.

واتهم النشطاء السعوديون علا الفارس، التي كانت تعمل في السابق في قناة "إم بي سي" السعودية وتعمل حاليا في قناة الجزيرة القطرية، بنكران جميل السعودية لها والتي كانت سبب شهرتها، بحسب قولهم.

وأعلنت أسرة الناشطة لجين الهذلول في وقت سابق، إطلاق سراحها من أحد السجون السعودية وعودتها إلى منزل الأسرة، بعد قضاء ثلاثة أعوام خلف القضبان.

"وما شاب رأسها من سنين تتابعت عليّها ولكن شيبتها الوقائعُ..." https://t.co/As1AWTdpV7 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) February 10, 2021

​واعتقلت الناشطة السعودية -31 عاما- في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/ كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة.

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison pic.twitter.com/SIm274rAEw — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

​وقالت إن ذلك بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.