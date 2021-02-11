شركة "ياندكس" الروسية تعمم عمل روبوتات توصيل الطلبات في موسكو... فيديو

عممت شركة "ياندكس" عملاق التكنولوجيا الروسية، عمل الروبوتات الجوالة المختصة بتوصيل الطلبات إلى المباني السكنية في العاصمة موسكو، بعدما كانت خدماتها مختصرة في مناطق محددة.

ويمكن للزبائن تتبع موقع العربة الجوالة ووضع طلباتهم من خلال التطبيق، ولاستلام الطلب، يحتاج العملاء ببساطة إلى فتح العربة الجوالة من هواتفهم الذكية ورفع سطح الروبوت، وبرأي "ياندكس"، ستزداد شعبية وإمكانية وصول الروبوتات مع انضمام المزيد من المطاعم إلى شبكة التوصيل من دون عامل.

ويوصل الروبوت (ياندكس. روفر) البقالة في بعض المناطق بموسكو منذ الخريف في إطار برنامج تجريبي. وقالت المتحدثة باسم ياندكس إنه يوسع الآن نطاق تقديم خدماته.

وزاد الوباء العالمي كورونا من الاهتمام بالروبوتات، بسبب طبيعتها اللاتلامسية. لا تمرض الروبوتات ويمكنها نظريًا العمل على مدار اليوم دون توقف.