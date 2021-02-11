ذئب يقوم بدور رجل مرور على طريق عام... فيديو

يمكن للبشر مراقبة أسلوب حياة الحيوانات الأليفة عن قرب لأن بعضها يعيش في أماكن قريبة منهم، وأخرى يتم تربيتها داخل المنازل، لكن الحيوانات المفترسة يكون لها وضع خاص.

ولا يمكن لغالبية الناس التعرف على أساليب حياة الحيوانات المفترسة إلا عن طريق الذهاب إلى حدائق الحيوان لمراقبة الحيوانات الموجودة داخل أقفاص حديدية أو مشاهدة الأفلام الوثائقية التي يقوم بإعدادها فرق محترفة من الباحثين والمهتمين بدراسة أساليب حياة الحيوانات المفترسة.

Traffic Wolf..



Alpha acting as crossing guard..

Algonquin Park, Ontario 🇨🇦



🎥 IG: thomsonarch pic.twitter.com/GsN1p6bKEN — Buitengebieden (@buitengebieden_) February 10, 2021

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" أحد الذئاب يقوم بدور رجل مرور، حيث يتوقف في منتصف الطريق لاعتراض السيارات حتى يسمح لرفاقه بالمرور، قبل أن يتحرك ليتبعهم.