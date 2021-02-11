كاتب سعودي يرصد جائزة "كبيرة جدا" لصاحب "أعمق تعليق" على مقطع مصور

رصد كاتب سعودي جائزة قال إنها ستكون "كبيرة جدا" لصاحب "أعمق" تعليق على مقطع مصور لا تتجاوز مدته 16 ثانية.

نشر الكاتب السعودي غسان بادكوك، المقطع على حسابه بموقع "تويتر"، ويظهر فيه طائران صغيران من نفس الفصيلة يخوضان معركة شرسة فيما بينهما.

إلا أن الأرض انشقت فجأة عن قط أسود ضخم جاء والتهم الطائرين دفعة واحدة في فمه قبل أن يفر سريعا عائدا أدراجه.

ولم يحدد بادكوك قيمة الجائزة إلا أنه اكتفى بالتأكيد على أنه "كبيرة جدا".

جائزة كبيرة جداً؛ لصاحب (أعمق) تعليق على هذا المقطع الدرامي. pic.twitter.com/asHN9E80Ih — غسان بادكوك (@gbadkook) February 11, 2021

وكتب أحد المتابعين في تعليقه: "حالهم كحال العرب يتقاتلون مع بعضهم فيصبحوا فريسة سهلة بيد المستفيد".

حالهم كحال العرب يتقاتلون مع بعضهم فيصبحوا فريسة سهلة بيد المستفيد — tarek mndow (@unerworlde) February 11, 2021

وكتب آخر "الحرب بين الأخ وأخيه الكل فيها خسران".

وعلق ثالث: "هذا المقطع ذكرني بالصراعات التي تحدث بين الدول الصغيرة، والتي تكون سبباً في تدخل الدول الكبرى واستفادتها من هذه الصراعات بمختلف الوسائل من بيع السلاح للأطراف المتصارعة والقواعد العسكرية في أراض الدول المتصارعة إلى آخره، وكما يقال: مصائبُ قومٍ عند قومٍ فوائدُ".

هذا المقطع ذكرني بالصراعات التي تحدث بين الدول الصغيرة، والتي تكون سبباً في تدخل الدول الكبرى واستفادتها من هذه الصراعات بمختلف الوسائل من بيع السلاح للأطراف المتصارعة والقواعد العسكرية في أراض الدول المتصارعة إلى آخره، وكما يقال:

(مصائبُ قومٍ عند قومٍ فوائدُ) — عبدالرحمن بن عبدالله العبيد (@rahman885566) February 11, 2021

وغسان بادكوك هو كاتب في صحيفة "عكاظ" السعودية، ومحلل اقتصادي، ومستشار وزير سابق، وعضو مؤسس للجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار)، ونائب رئيس لجنة العلاقات العامة في غرفة جدة لعدة دورات، بحسب تعريفه الشخصي على حسابه.