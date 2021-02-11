السعودية وجورجيا تناقشان استئناف التعاون في قطاع السياحة

ناقشت إدارة السياحة الوطنية الجورجية مع سفير المملكة العربية السعودية، موضوع استئناف التعاون في قطاع السياحة.

وناقشت مديرة عام الإدارة الوطنية للسياحة الجورجية، ميديا جانيا شفيلي، مع السفير السعودي عبد الله المطيري، القضايا الرئيسية لاستئناف السياحة.

وذكر البيان أن "الاجتماع ناقش استعادة التدفقات السياحية الثنائية، واستئناف الرحلات الجوية والسفر الآمن في فترة ما بعد الوباء".

استقبلت السيدة / ميديا جانيا شفيلي مديرة عام السياحة بالوكالة في جورجيا في مكتبها اليوم الاربعاء ١٠ / ٢ / ٢٠٢١ م سعادة السفير / عبدالله المطيري وتم التباحث فيما يهم السياحة بين البلدين الصديقين . pic.twitter.com/7JEybQDcWk — السفارة السعودية في جورجيا Saudi Embassy in Georgi (@KSAembassyGOE) February 10, 2021

يشار إلى أن السياح السعوديين كانوا يقصدون جورجيا بكثرة في مرحلة ما قبل الوباء.