خطر يجب أن تتفاداه فورا عندما تراه في الفاكهة والخضروات

خرج أطباء واختصاصيو تغذية لحسم الجدل المثار حول منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسبب الفاكهة والخضار العفنة في الإصابة بالسرطان.

وأكدت الخبيرة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الطبيبة نهى الهاشم، أن "العفن وحده لا يمكن أن يشكل السبب المباشر للإصابة بالسرطان، لكنه قد يشكل أحد العوامل المسببة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتابعت موضحة أن تناول العفن بوتيرة دائمة إلى جانب اجتماع عوامل أخرى مثل اتباع العادات الغذائية السيئة، والسمنة، والمشاكل الوراثية وغيرها، فإن ذلك قد يسبب سرطان القولون والمعدة والكبد.

أما مختصة التغذية اللبنانية، شانتال حنا، فقد أوضحت أن العفن أنواع، مشيرة إلى أنه إذا كان على شكل "طبقة قطنية رقيقة فاتحة" فإنه لابد من التخلص من ذلك الجزء المتعفن بالإضافة إلى نحو سنتيمرتين إضافيين لكي تكون صالحة للأكل ولا يوجد ضرر صحي منها.

وتابعت حنا لافتة إلى أن "ذلك النوع من العفن غالبا ما يتواجد على الخضار والفاكهة الصلبة كالجزر والملفوف".

وفي المقابل، حذرت شانتال حنا "بالتخلص فورا ونهائيا من الخضار والفاكهة ذات المسام وتحتوي على نسبة عالية من المياء كالخيار والطماطم في حال أن أصابها العفن، وذلك لأن السموم الناتجة عنه تكون انتشرت بداخلها".

ويحذر المنشور المتداول على "السوشيال ميديا" منذ سنوات من "تناول الخضار والفاكهة المتعفنة لأنها تشكل سببا رئيسيا لأمراض الكبد والسرطان".

وأضاف: "إذا حدث بالفاكهة أو الخضار عفن فارموها كلها ولا تقطعوا الجزء التالف فقط، لأن البكتيريا تكون قد انتشرت في كل أجزاء القطعة".