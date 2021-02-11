انتشار كلاب بألوان غريبة في روسيا... صور

تعمل سلطات مدينة دزيرجينسك الروسية على إنقاذ كلاب ضالة ذات اللون الأزرق، انتشرت في منطقة مصنع مهجور.

وتداول المستخدمون، اليوم الخميس، صورا للكلاب ذات اللون الأزرق الفاتح على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتبين أن هذه الكلاب توجد في منطقة أكبر المصانع الكيميائية الذي تخصص في إنتاج زجاج الأكريليك وحمض الهيدروسيانيك. وهذا المصنع مهجور في الوقت الحالي.

وقال أحد موظفي المصنع لوكالة "سبوتنيك": " إن الكلاب، على الأرجح، تعرضت لبقايا مادة كيميائية مثل كبريت النحاس، وقد حدث مثل هذا الأمر منذ عامين".

وتجري السلطات حاليا مفاوضات مع إدارة المصنع لاصطياد الكلاب ومساعدتها.