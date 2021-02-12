محرك بحث غوغل يبدأ في اختبار "الوضع المظلم"

بدأت شركة "غوغل" الأمريكية في إجراء اختبارات على ميزة أصبحت تتوافر في العديد من التطبيقات الشهيرة الموجودة على الهواتف الذكية.

وتختبر "غوغل" حاليا إضافة ميزة "الوضع المظلم" لنسخة سطح المكتب لمحرك البحث الخاص بها، والتي في حال تفعيلها ستتحول خلفية بحث "غوغل" إلى لون رمادي داكن جدا.

وتجري "غوغل" اختبارات الميزة على نطاق ضيق، والتي رصدها اثنان من موظفي موقع "ذا فيرج"، وكذلك موقع "9to5Google"، وبعض المستخدمين على موقع "تويتر".

Looks like #Google has roll out dark mode for some accounts. pic.twitter.com/DDmuxtQ5mu — Ru Chern Chong (@ruchernchong) February 10, 2021

وقالت "غوغل" في بيان لموقع "ذا فيرج": "نحن دائما نختبر طرقا جديدة لتحسين تجربتنا لمستخدمينا، ولكن ليس لدينا أي شيء محدد نعلن عنه الآن".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها "الوضع المظلم" لبحث "غوغل" على سطح المكتب، إذ أبلغ موقع "9to5Google" الشهر الماضي أن بعض الأشخاص رصدوا "الوضع المظلم" في ذلك التوقيت.

يذكر أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يتوافر فيه "الوضع المظلم"، كما تختبر شركة "مايكروسوفت" إجراءات لجعل مستندات "وورد" مظلمة بالكامل عند تفعيل تلك الميزة في البرنامج.