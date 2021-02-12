أول ظهور للفنان سيد رجب بعد إصابته بكورونا... فيديو

وأعلن رجب في رسالته المصورة عن شفائه من "كوفيد-19"، وأنه بصحة جيدة حاليا بعدما جاءت مسحته "سلبية".
وأوضح سيد رجب لجمهوره أنه عادة لا يجري بثا مباشرا عبر "السوشيال ميديا"، ولكن بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد قرر طمأنة متابعيه عبر حسابه الرسمي بشأن حالته الصحية.
كما حرص الممثل المصري على تقديم الشكر لكافة متابعيه من أصدقائه الذين سارعوا بالاطمئنان عليه خلال فترة مرضه الأخيرة، لافتا إلى أن من مميزات أزمته هي شعوره بحب جمهوره الكبير له، الأمر الذي أثر فيه بشكل كبير.
واختتم سيد رجب بثه المباشر على "إنستغرام" بالإعلان أنه سيبدأ تصوير المسلسل التلفزيوني "موسى" الأسبوع الحالي، وهو من بطولة محمد رمضان، وذلك استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان.
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وحقق سيد رجب شهرة مدوية من لعبه دور البطولة الرئيسية في جزئي المسلسل التلفزيوني "أبو العروسة".
ويعرض لسيد رجب في دور العرض السينمائية حاليا أحدث أفلامه "وقفة رجالة"، ويشاركه بطولته بيومي فؤاد وماجد الكدواني.
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