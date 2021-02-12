فضل شاكر يهاجم الحكم الصادر بحقه: اسألوا فيروز... فيديو

رد الفنان اللبناني فضل شاكر، اليوم الجمعة، على الأحكام الصادرة بحقه خلال الفترة الماضية.

وقال شاكر في رسالة صوتية إلى قناة "الجديد" اللبنانية إن الحكم عليه بالسجن 15 عاما من بين صور فساد الحكومة اللبنانية.

وأكد أن سبب الحكم عليه هو "علبة هدية" جاءت له من شخص قادم من السويد، تحتوي على أدوات مائدة (معالق وشوك وسكاكين)، والتي بسببها حكم عليه بالسجن 15 عاما، بينما حكم على من سلمها له بالحبس 8 أشهر فقط.

وطالب فضل شاكر الجميع بالسؤال عنه وعن موهبته قائلا: "اسألوا فيروز الست الكبيرة عني".

قناة الجديد تركت كل شي في مشاكل بالبلد ومشغولة تفتح مجال للـ #إرهابي فضل شاكر ليطلع يبيّض صفحته وهوي في دم عسكريين من الجيش اللبناني برقبته، وبكل عين وقحة بينتقد الحكم اللي صادر بحقه، انت لازملك إعدام ! pic.twitter.com/ISiGIM17eV — ﮼مـعـاون﮼ ﮼دولتو﮼🇱🇧 (@HRkain) February 12, 2021

وعن التهمة الموجهة إليه بدعم جهات إرهابية وجماعة الشيخ أحمد الأسير، رد فضل شاكر: "استدعوا الشيخ أحمد الأسير، ولو اعترف بأنني دعمت الجماعة الخاصة به بأي مبلغ فإني مستعد للحبس لمدة 70 عام وليس عاما واحدا فقط".

وتأتي رسالة فضل شاكر لتلفزيون "الجديد" اللبناني بعد يوم من طرحه أغنية مصورة جديدة هي "وينك حبيب"، من كلمات وألحان أيمن قميحة وتوزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، ومن اخراج محمود رمزي.

وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.