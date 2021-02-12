بسبب منشورات على "السوشيال ميديا"... ديزني تطرد بطلة مسلسل "ذا ماندالوريان"

أعلنت شركة "لوكاس فيلم" التي تملكها شركة "ديزني"، يوم الأربعاء، عن إعفاء الممثلة الأمريكية، جينا كارانو، من المشاركة في بطولة مسلسل الخيال العلمي الشهير "ذا ماندالوريان".

وأوضحت "لوكاس فيلم" أنها تخلت عن كارانو بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيها أوجه تشابه بين اضطهاد اليهود في عهد ألمانيا النازية والكراهية التي يعاني منها بعض الأشخاص في الوقت الحالي بسبب آرائهم السياسية المختلفة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم "لوكاس فيلم" في بيان: "جينا كارانو لم تعد موظفة حاليا لدى الشركة، ولا توجد خطط لكي تكون معنا في المستقبل".

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وشاركت جينا كارانو (38 عاما) في أول موسمين من المسلسل الناجح والشهير "ذا ماندالوريان"، وجسدت فيه شخصية "كارا ديون" وهي جندية متمردة سابقة تصبح مارشال للجمهورية الجديدة.

ومسلسل "ذا ماندالوريان" مستوحى عن أحداث وشخصيات سلسلة أفلام "حرب النجوم" الأمريكية الشهيرة.

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وفي المقابل، أعلنت جينا كارانو، اليوم الجمعة، أنها ستتعاون مع صحيفة "ذا دايلي واير" في إنتاج مشروع فيلم جديد لها.

وقالت كارانو في بيان لصحيفة "دايلي واير" إن الأخيرة شاركت في تحقيق أحد أحلامها، وهو تطوير وإنتاج فيلمها الخاص.

وتابعت: "أبعث برسالة أمل مباشرة إلى كل من يعيش في خوف من الإلغاء من قبل الغوغاء الاستبداديين، لقد بدأت للتو في استخدام صوتي الذي أصبح الآن أكثر حرية من أي وقت مضى، وآمل أن يلهم الآخرين للقيام بالمثل".

وأضافت: "لا نستطيع إلغاء عملنا إذا لم نسمح لهم بذلك".

ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها جينا كارانو الجزء الأول من فيلم "ديدبول" المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، والذي عرض في عام 2016، ومن بطولة ريان رينولدز.