ترامنا مع احتفالات السنة الجديدة...بكين تعرض رأس حجري لبوذا بعد استعادته من اليابان

تم عرض رأس حجري لبوذا في متحف لوششيون ببكين بعد استعادته، والذي سرق قبل نحو قرن من الزمن، وذلك تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فقد كشفت الفحوص والتقييمات، التي أجراها خبراء بعد وصول رأس بوذا إلى بكين أن القطعة الأثرية سرقت من تمثال في الكهف رقم 8 بكهوف تيانلونغشان قرب عام 1924.

وكان هذا الرأس هو القطعة الأثرية رقم 100، التي تستعيدها الصين من الخارج خلال عام 2020 وهي أول تمثال لبوذا من الكهوف يتم استعادته من اليابان منذ نحو قرن، وفق ما ذكرت الهيئة الوطنية للتراث الثقافي.

وينتمي رأس بوذا إلى أحد التماثيل الحجرية العديدة في كهوف تيانلونغشان في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي في شمالي الصين.

وبدأ تشييد كهوف تيانلونغشان قرب أسرة وي الشرقية (534-550) واستمر حتى أسرة تانغ (618-907). ويضم الموقع 25 كهفا وأكثر من 500 تمثال لبوذا، ما يعكس المهارات العالية للنحت وفن الكهوف خلال تلك الحقبة.