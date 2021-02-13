"ياعيب الشوم عليكم"..فضل شاكر يعلق على حكم السجن الصادر بحقه...فيديو

علقّ المطرب اللبناني فضل شاكر ، على حكم حبسه 22 عامًا من جانب محكمة عسكرية في لبنان، موضحًا أنه حكم "معيب" من الدولة أن تصدر هكذا حكم على فنان مثله.

وقال شاكر في رسالة إلى قناة "الجديد" اللبنانية أنه تلقى تلك العلبة عبر شخص كان قد أرسلها له شخص آخر من السويد، منوهًا بأن هذا الشخص جرى توقيفه عند حاجز الجيش وحكم عليه مدة 6 أشهر ليُترك ذلك الشخص بعد التأكد من براءته، في حين عوقب هو بالحبس مدة 15 عامًا.

قناة الجديد تركت كل شي في مشاكل بالبلد ومشغولة تفتح مجال للـ #إرهابي فضل شاكر ليطلع يبيّض صفحته وهوي في دم عسكريين من الجيش اللبناني برقبته، وبكل عين وقحة بينتقد الحكم اللي صادر بحقه، انت لازملك إعدام ! pic.twitter.com/ISiGIM17eV — ﮼مـعـاون﮼ ﮼دولتو﮼🇱🇧 (@HRkain) February 12, 2021

وتابع فضل شاكر أنه من العيب على الدولة الحكم على فنان مثله، معقبًا: "روحوا اسألوا فيروز عني والفنانين الكبار بيعرفوا قيمتي يا عيب الشوم عليكم".

ولم يغفل في حديثه التطرق إلى الحكم عليه بـ7 سنين أخرى، بتهمة تمويل الإرهاب، حيث طالب الدولة اللبنانية باستدعاء الشيخ أحمد الأسير، وسؤاله حول ما إذا كان بالفعل قد قام بمساعدته ماديًا هو وجماعته أم لا.

وشددّ على أنه لا يمانع في الحكم عليه 70 عامًا بدلًا من سبع أعوام حال تأكدوا من ثبوت هذه الجريمة ضده.