هل تعود للحجاب وتعتزل التمثيل... حلا شيحة تتحدث بعد زواجها من معز مسعود

علقت الفنانة المصرية، لأول مرة، على زواجها من المنتج الفني والداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت حلا، في تصريحات مع مجلة "سيدتي"، "أشكر كل من شاركني فرحتي بحفل زفافي وأرسل لي رسالة تهنئة، كما أتمنى السعادة لكل من يريدها ويسعى وراءها".

وردت حلا، على مزاعم اعتزالها التمثيل بعد زواجها من الباحث الإسلامي معز مسعود، وقالت إنها "لن تعتزل التمثيل، كما أنها تستعد لبطولات سينمائية وكذلك درامية ستشارك فيها قريبا، ستشهد انطلاقة جديدة لها في بطولة أعمال فنية ستكون علامة في مشوارها الفني".

واختتمت حلا شيحة تصريحاتها عن مشاركة زوجها معز مسعود في عمل فني سيتولى إنتاجه، قائلة بأن "كل شيء وارد، ولكن دعنا لا نستبق الأحداث".

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.