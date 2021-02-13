إعلامي مصري يثير جدلا بطرحه أغنية راب عن المرأة الأربعينية... فيديو

أثار الإعلامي المصري، جابر القرموطي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه أغنية راب يدافع من خلالها عن المرأة التي بلغت سن الأربعين.

وطرح القرموطي أغنيته "ست فوق الأربعين"، أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها مرتديا ملابس فضفاضة وقبعة شبابية وقلادة معدنية، لكي يبدو مثل كل مغنيي الراب.

وتشارك القرموطي أداء الأغنية المطربة ميادة نصري، التي أكد أنه اختارها لأنها تجاوزت عامها الأربعين، وذلك لكي تعبر عما تمر به، بشكل حقيقي وصادق، بحسب تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأكد القرموطي أن ما دفعه لتقديم الأغنية هو شعوره بالاستفزاز من تقليل البعض من المرأة بعد إتمام عقدها الرابع من العمر، وأعجب بشجاعة السيدات في الرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعله يحاكي تلك المناقشات من خلال أغنية.

وتدور فكرة الأغنية حول رجل يقلل من المرأة ويجسد دور جابر القرموطي، بينما تلعب المطربة ميادة نصري دور سيدة تهزه أفكاره بحجتها القوية.

وأشار إلى أنه لجأ إلى "السوشيال ميديا" لكي يطرح من خلالها الأغنية، بسبب عدم امتلاكه في الوقت الحالي فرصة الظهور على منصة إعلامية لكي يناقش القضايا المجتمعية.

يشار إلى أن جابر القرموطي دائما ما يثير جدلا بأفكاره الغريبة في برامجه التلفزيونية، وكان آخرها إجرائه لقاء عبر فضائية "الحياة" المصرية مع فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن قام شخص بالتنكر في الهيئة العلمية للفيروس، وجلس ليجري حوارا طريفا معه.