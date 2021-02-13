"أرسل المحادثة الخاصة لخطيبي"... صوفينار تكشف تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

كشفت الراقصة الأرمينية صوفينار، تفاصيل أزمتها مع لاعب النادي الأهلي المصري السابق صالح جمعة، والتي تسببت في مشكلة لها مع خطيبها.

وقالت صوفينار، في تصريحات مع موقع صحيفة "الدستور"، إن "البداية كانت بصورة نشرتها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، لرسالة وصلت لحسابها على "إنستغرام" تعليقا على فيديو لها من حساب يحمل اسم صالح جمعة.

وأضافت صوفينار، "أنها لم تكن تعلم من هو، إلا بعدما أرسل المحادثة الخاصة بها إلى خطيبها"، معقبة: "أنا معرفوش عاملته زيه زي الجمهور العادي، بس هو حابب يعملي مشكلة مع خطيبي"، موضحة "أنها ترسل لجمهورها ورد تقديرًا لحبهم لها، وأنها لا تعلم اسم اللاعب ولا تشجع أي فريق".

وتابعت: "صالح جمعة بيتفشخر قدام الناس إن صوفينار بتعاكسني وأنا ولا أعرفه، وأنا عمري ما أعاكس الرجالة أبدا"، مؤكدة أن هذا الفعل الذي بدر عن جمعة سيمنعها من الاحتفال بعيد الحب مع خطيبها.

صالح جمعه داخل ل صافيناز ع الانستا 😂 pic.twitter.com/iV0ySPU6EJ — ﮼محمد ﮼ممدوح ﮼عتريس 💫 (@3TRESS_) February 12, 2021

وكانت الراقصة الأرمينية صافيناز، نشرت صورا لرسائل لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، التي أرسلها لها عبر حسابها على "إنستغرام".

وظهر في الصور، التي نشرتها صوفيناز، أن اللاعب قد وضع لها عددا من القلوب على صورها، التي تشاركها عبر الموقع، وبالرغم أن فعل جمعة، شائع عبر الموقع إلا أن الراقصة الشهيرة علقت معربة عن استغرابها قائلة: "إيه ده؟".