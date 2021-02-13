بعد مغادرة البيت الأبيض... ميلانيا ترامب تفتتح مكتبا لتوعية الأطفال بالإنترنت

افتتحت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب مكتبها الخاص، وذلك بعد 3 أسابيع من مغادرتها البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكتبت ميلانيا في تغريدة عبر موقع "تويتر" أمس الجمعة: "تعلن ميلانيا ترامب عن افتتاح مكتب ميلانيا ترامب، يرجى متابعة هذا الحساب للحصول على الأخبار والتحديثات".

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قبل أسابيع، أن ميلانيا ترامب تخطط لفتح مكتب في بالم بيتش لدعم مبادرتها تحت عنوان Be Best، والتي من خلالها تروج زوجة دونالد ترامب، لنمط الحياة الصحي والسليم بين الأطفال والمراهقين، لمساعدة الأطفال في التعامل مع التنمر عبر الإنترنت، والاستخدام الآمن للإنترنت، ومكافحة إدمان المخدرات، والعقاقير الطبية.

كما كشفت تقارير أمريكية أن ميلانيا ترامب تتجاهل تماما في الوقت الحالي تفاصيل محاكمة زوجها الثانية في الكونغرس، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي.

حذفت صورها

فاجأت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بحذف منشوراتها على موقع "إنستغرام".

واكتفت ميلانيا بالاحتفاظ بمنشور واحد فقط على "إنستغرام" في الوقت الحالي، وهو الخاص بخطاب وداعها قبل مغادرة البيت الأبيض، بعد هزيمة زوجها أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية عن تكهنات بأن السيدة الأولى السابقة وزوجها ليسا في أفضل الأحوال، وأن انفصالهما يمكن أن يؤدي إلى الطلاق.

وكان آخر مرة شوهد فيها دونالد ترامب في حفلة سوبر بول يوم الأحد الماضي في نادي الغولف الدولي، لكن زوجته ميلانيا لم تحضر الحدث.

وكان الضيوف الحاضرين للحفلة فضوليين لمعرفة سبب عدم حضور السيدة الأولى السابقة هذا الحدث، خاصةً أنها حريصة على فعل ذلك بانتظام في الماضي.