"مفاجأة فنية" لأول مرة منذ ربع قرن تثير تفاعلا واسعا في مصر... فيديو

بعد انقطاع دام ربع قرن عن الساحة الغنائية، فاجأ المطرب المصري، محمد ثروت، المصريين بأغنية جديدة بمناسبة عيد الحب.

وطرح ثروت أغنيته المنفردة الجديدة "يا مستعجل على فراقي" عبر موقع "يوتيوب" للفيدوهات، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم.

واجتازت الأغنية مليون مشاهدة بعد طرحها الأربعاء الماضي الموافق 10 فبراير/ شباط الجاري.

وعبر الكثير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من عودة محمد ثروت المفاجئة للغناء بعد سنوات طويلة.

ثروت؟!!! بتسمعي محمد ثروت؟!!! 😊 — Waiel Faheem (@WaielFaheem) February 13, 2021

مش عارف هما قاعدين ينزلوا اغاني فجأة كده ليه 😂😂

محمد فؤاد

ساموزين

رامي صبري

محمد ثروت

عمرو مصطفي مع احمد خليل

هيثم شاكر مع هيثم نبيل — Yousef (@Yousef_Taha27) February 13, 2021

محمد ثروت عود حميد

فعلا لايصح الا الصحيح

والاغنية كأنها جاءت في موعدها ووقتها المناسب

لتزيح غبار اي كلام وبس

واي لحن نص نص والسلام

احنا كنا فقدنا الامل من الهلس اللي بنسمعوا الايام دي

شكرا يافنان يامتميز على العودة القوية

شكرا يارحيم

شكرا ياتامر — 💙عايدة بلقاسم //Raeda (@NaelaBadie) February 13, 2021

وبعدين إيه إللي عامله لمحمد ثروت ده 🤔

من أمتى محمد ثروت صوته حلو — Khaled Gaffar (@Khaledgaffar1) February 12, 2021

وفي أول تصريحات له بعد طرح الأغنية وإثارته للجدل على "السوشيال ميديا"، قال محمد ثروت في مداخلة هاتفية، أمس الجمعة، مع برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الحمدلله، ربنا وفقني في اختيار توقيت طرح الأغنية".

وأشار إلى أنه يعمل حاليا على 9 أغاني، اختار منهم "يا مستعجل على فراقي" بمناسبة عيد الحب والأجواء الشتوية.

وتابع ثروت معلقا أنه تلقى تغريدة على موقع "تويتر" تؤكد له أن أغنيته هي أغنية عيد الحب الرسمية للسناجل وغير المتربطين.

وأعرب محمد ثروت في البرنامج عن سعادته من سماع الأجيال الجديدة لأغنيته "يا مستعجل على فراقي"، واعدا إياهم أن ما سيقدمه خلال الفترة القادمة "أجمد وأحسن"، بحسب تعبيره.