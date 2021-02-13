"مفاجأة فنية" لأول مرة منذ ربع قرن تثير تفاعلا واسعا في مصر... فيديو

وطرح ثروت أغنيته المنفردة الجديدة "يا مستعجل على فراقي" عبر موقع "يوتيوب" للفيدوهات، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم.
واجتازت الأغنية مليون مشاهدة بعد طرحها الأربعاء الماضي الموافق 10 فبراير/ شباط الجاري.
وعبر الكثير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من عودة محمد ثروت المفاجئة للغناء بعد سنوات طويلة.
ثروت؟!!! بتسمعي محمد ثروت؟!!! 😊— Waiel Faheem (@WaielFaheem) February 13, 2021
مش عارف هما قاعدين ينزلوا اغاني فجأة كده ليه 😂😂— Yousef (@Yousef_Taha27) February 13, 2021
محمد فؤاد
ساموزين
رامي صبري
محمد ثروت
عمرو مصطفي مع احمد خليل
هيثم شاكر مع هيثم نبيل
محمد ثروت عود حميد— 💙عايدة بلقاسم //Raeda (@NaelaBadie) February 13, 2021
فعلا لايصح الا الصحيح
والاغنية كأنها جاءت في موعدها ووقتها المناسب
لتزيح غبار اي كلام وبس
واي لحن نص نص والسلام
احنا كنا فقدنا الامل من الهلس اللي بنسمعوا الايام دي
شكرا يافنان يامتميز على العودة القوية
شكرا يارحيم
شكرا ياتامر
وبعدين إيه إللي عامله لمحمد ثروت ده 🤔— Khaled Gaffar (@Khaledgaffar1) February 12, 2021
من أمتى محمد ثروت صوته حلو
وفي أول تصريحات له بعد طرح الأغنية وإثارته للجدل على "السوشيال ميديا"، قال محمد ثروت في مداخلة هاتفية، أمس الجمعة، مع برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الحمدلله، ربنا وفقني في اختيار توقيت طرح الأغنية".
وأشار إلى أنه يعمل حاليا على 9 أغاني، اختار منهم "يا مستعجل على فراقي" بمناسبة عيد الحب والأجواء الشتوية.
وتابع ثروت معلقا أنه تلقى تغريدة على موقع "تويتر" تؤكد له أن أغنيته هي أغنية عيد الحب الرسمية للسناجل وغير المتربطين.
وأعرب محمد ثروت في البرنامج عن سعادته من سماع الأجيال الجديدة لأغنيته "يا مستعجل على فراقي"، واعدا إياهم أن ما سيقدمه خلال الفترة القادمة "أجمد وأحسن"، بحسب تعبيره.
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