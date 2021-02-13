رانيا يوسف تتصدر الـ"تريند" في السعودية بسبب صورة واقتباس من رئيس أمريكي

عادت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، اليوم السبت، لتتصدر محرك البحث الأمريكي "غوغل"، وهذه المرة في المملكة العربية السعودية.

وتصدرت الممثلة المصرية "التريند" بسبب آخر جلسة تصوير فوتوغرافي خضعت لها، ونشرتها على حسابها الرسمي على "إنستغرام".

ووصف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما ترتديه رانيا من ملابس في الصور بأنها "محتشمة".

واستعانت رانيا يوسف، بمقولة منسوبة لثيودور روزفلت الرئيس الأمريكي السادس والعشرين (1901- 1909)، يقول فيها: "افعل ما تستطيع، بما لديك، أينما كنت".

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كما أثارت رانيا يوسف حالة من الجدل، اليوم السبت، بعد نشرها عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" مقاطع مصورة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وتعلن من خلالها عودتها إلى ممارسة الرياضة.

يشار إلى أنه يعرض لرانيا يوسف عبر منصة "شاهد" الرقمية حاليا الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "اللعبة".

والجزء الثاني من المسلسل يحمل عنوانا فرعيا هو "ليفل الوحش"، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف عام على الكتابة فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.

ويشارك في بطولة المسلسل شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.

وكان محامى الفنانة رانيا يوسف، طارق العوضي، أصدر في الأيام الماضية بيانا إعلاميا منسوبا لها تتهم فيه المذيع العراقي، نزار الفارس، بعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وأنه تعمد إظهارها بشكل غير لائق في لقاء تلفزيوني أجراه معها وأذيع الشهر الماضي.

كما قالت رانيا في البيان إنه غير فحوى حديثها، وتعمد إظهار لقطات مجمعة من الحوار تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار، مؤكدة تقديم شكوى رسمية ضده للسفير العراقي في القاهرة.