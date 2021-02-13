في 60 دقيقة... رسالة من شيرين عبد الوهاب إلى زوجها حسام حبيب تثير تفاعلا واسعا

وجهت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، اليوم السبت، رسالة إلى زوجها المطرب المصري، حسام حبيب.

وشاركت المطربة صورة لزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وغردت له معها: "أحبك، الله لا يحرمني من دقات قلبك التي أنام على صوتها كل يوم، ويديمك لي نعمة لآخر العمر".

بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، و يديمك ليا نعمة لاخر العمر...❤️ pic.twitter.com/VdGwbP5zib — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 13, 2021

​وتأتي رسالة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين" (عيد الحب)، الذي يزامن 14 فبراير/ شباط من كل عام.

وأثارت الرسالة تفاعلا واسعا من جانب محبي شيرين عبد الوهاب بعد مرور ساعة من نشرها، إذ حصدت 3 آلاف إعجاب ومئات التعليقات التي حملت تمنيات لها وزوجها بالسعادة الأبدية.

ودائما ما تطارد شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شائعات انفصال، لكنهم دائما ما يخرجوا لنفيها.

وكان آخر تلك الشائعات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يونيو/ حزيران الماضي بشأن انفصالهما.

ونفت شيرين طلاقها من زوجها بنشرها صورة لها معه وهو يحتضنها، وكتبت ساخرة لمتابعيها على موقع "تويتر": "كما ترون، لا نتوقف عن الشجار".

يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.