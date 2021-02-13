في 60 دقيقة... رسالة من شيرين عبد الوهاب إلى زوجها حسام حبيب تثير تفاعلا واسعا

وشاركت المطربة صورة لزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وغردت له معها: "أحبك، الله لا يحرمني من دقات قلبك التي أنام على صوتها كل يوم، ويديمك لي نعمة لآخر العمر".
بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، و يديمك ليا نعمة لاخر العمر...❤️ pic.twitter.com/VdGwbP5zib— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 13, 2021
وتأتي رسالة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين" (عيد الحب)، الذي يزامن 14 فبراير/ شباط من كل عام.
وأثارت الرسالة تفاعلا واسعا من جانب محبي شيرين عبد الوهاب بعد مرور ساعة من نشرها، إذ حصدت 3 آلاف إعجاب ومئات التعليقات التي حملت تمنيات لها وزوجها بالسعادة الأبدية.
وكان آخر تلك الشائعات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يونيو/ حزيران الماضي بشأن انفصالهما.
ونفت شيرين طلاقها من زوجها بنشرها صورة لها معه وهو يحتضنها، وكتبت ساخرة لمتابعيها على موقع "تويتر": "كما ترون، لا نتوقف عن الشجار".
يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.
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