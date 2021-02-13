دريد لحام: ما يحدث في سوريا صراع على الحكم... فيديو

وصف الفنان السوري دريد لحام ما حدث ويحدث في سوريا منذ عام 2011 بأنه صراع على الحكم.

وخلال لقائه ببرنامج "شربل يستقبل" على "سي إن إن بالعربية"، جدد لحام رفضه "ثورات الربيع العربي"، واصفا ما حدث ويحدث في سوريا بأنه " ليس ثورة، وإنما صراع على الحكم، أو طمع في الوصول إليه".

وقال لحام إنه يخجل من أن يقول للاجئين السوريين الذين يواجهون ظروف حياةٍ قاسية في المخيمات، "اصمدوا أو صبروا"، فهو "لا يرى أي انفراجةٍ قريبة في الوضع"، على حد تعبيره.

وانتقد الفنان السوري دور الجامعة العربية الذي وصفه بـ"السلبي"، قائلا إنه ضد عودة بلاده "سوريا" إليها بصيغتها الحالية.

وعما قامت به بعض الدول العربية من إقامة علاقات مع إسرائيل تحت مسمى "اتفاقات إبراهيم"، قال لحام إنّ "التطبيع قادم"، موضحا أنه ليس ضده، بل يجب أن يكون على أساس "المبادرة العربية" التي تم طرحها في قمة بيروت سنة 2002، والتي تكفل عودة الحقوق الفلسطينية، والأراضي المحتلة، مقابل السلام.

واعتبر لحام ما يحدث من تطبيع بين دول عربية وإسرائيل "مجرد لعبة دولية كبيرة لتفتيت العالم العربي".