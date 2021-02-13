تقارير: فيسبوك تعمل سرا على تصنيع جهاز ذكي يوفر المراسلة واللياقة البدنية

كشفت تقارير، أمس الجمعة، أن شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي تخطط سرا لتصنيع جهازا ذكيا قابل للارتداء.

وبحسب موقع "موقع "ذا فيرج"، فإن "فيسبوك" تقوم حاليا بتصنيع ساعة ذكية تعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

وأضاف الموقع أن الساعة الذكية ستحتوي على ميزات المراسلة ودعم الصحة واللياقة البدنية، وستنضم إلى نظارات الواقع الافتراضي "أوكولوس" التي من تصنيع "فيسبوك" أيضا، وذلك كجزء من نظام "فيسبوك" الخاص بالأجهزة المحافظة على البيئة.

كما كشف التقرير أن "فيسبوك" تعمل أيضا على نظارات "راي بان" الذكية ذات العلامات التجارية ليتم طرحها في وقت لاحق من العام الحالي.

ورفض "فيسبوك" التعليق على أي مشاريع تتعلق بساعة ذكية مخطط لها.

يشار إلى أن "فيسبوك" تضم أكثر من 6000 موظف يعملون في العديد من مشاريع الواقع المعزز والافتراضي.

وعلى الرغم من أن "فيسبوك" لم تبد اهتماما كبيرا بأجهزة الصحة واللياقة البدنية في الماضي، إلا أن لديها سجلا حافلا بشأن الأجهزة القابلة للارتداء، وذلك من خلال نظارات الواقع الافتراضي "أوكولوس" ونظارات "راي بان" الذكية القادمة.